Italia-Brasile semifinale Mondiali femminili volley 2022 in tv: data, orario e diretta streaming

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali femminili 2022 di volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo la vittoria bis contro la Cina, le ragazze di Davide Mazzanti incontrano nuovamente la formazione carioca, che in apertura di seconda fase si era imposta al tie-break sulle azzurre. Sylla e compagne vogliono dunque riscattare l’unica sconfitta incassata fin qui per assicurarsi una medaglia e continuare a sognare in grande. Il gruppo di Zé Roberto però promette battaglia, come dimostra la vittoria ottenuta in rimonta al quinto set contro il Giappone nei quarti di finale. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà nella finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 13 ottobre ad Apeldoorn, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now con la telecronaca di Roberto Prini e il commento tecnico di Rachele Sangiuliano, ma anche in chiaro su Rai Due e in streaming gratuito su Rai Play con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. Inoltre, tutte le partite della rassegna iridata saranno visibili, in streaming e on demand, per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere anche con un pass giornaliero. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.