Highlights Turchia-Serbia 0-3, finale terzo posto VNL femminile 2022 volley (VIDEO)

by Deborah Sartori 10

I video highlights di Turchia-Serbia, finale per il terzo posto della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le serbe di coach Santarelli rimangono lucide nei momenti decisi e si impongono 3-0 (27-25, 25-17, 26-24). Ad Ankara, le padrone di casa allenate da Giovanni Guidetti pagano una prestazione altalenante e una ricezione spesso imprecisa, fermandosi così ai piedi del podio. Santarelli, arrivato sulla panchina della Serbia quest’estate, guida la squadra al primo podio in VNL. Grande prestazione di Sara Lozo (19 punti), mentre alle turche non bastano Ebrar Karakurt (14 punti) e Zehra Gunes (13). Di seguito, le immagini salienti della partita.

