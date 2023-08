Highlights Italia-Spagna 3-0: Europei volley femminili 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe

Il video con gli highlights di Italia-Spagna 3-0 (25-23, 25-22, 25-19), match valido per gli Europei di volley femminili 2023. Le azzurre di Mazzanti faticano più del previsto ma regolano le avversarie in tre set e si qualificano per i quarti di finale della rassegna. Nonostante qualche difficoltà di troppo in ricezione, l’Italia riesce a cavarsela in tutti e tre i parziali e proseguire il proprio cammino. Di seguito ecco le immagini salienti dell’incontro.