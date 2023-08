Highlights Italia-Romania 3-0, Europei femminili volley 2023 (VIDEO)

di Deborah Sartori 9

I video highlights di Italia-Romania, partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley vinta dalle azzurre 3-0 (25-19, 25-19, 25-15). Nella spettacolare cornice dell’Arena di Verona, l’Italia trova subito un buon ritmo, concedendo qualcosa solamente nel terzo set. Il Ct Davide Mazzanti fa saggiare il campo a tante giocatrici (sfruttando anche il doppio cambio già annunciato Egonu-Bosio al posto di Orro-Antropova), ma le azzurre rimangono lucide nei momenti decisivi e conquistano i primi tre punti. Le romene di Guillermo Naranjo Hernandez crescono nel corso del match, ma non basta per fermare Sylla e compagne. Best scorer del match è Ekaterina Antropova, autrice di 13 punti, mentre tra le romene la migliore è Budai-Ungureanu con 12 punti. Di seguito, le immagini salienti di Italia-Romania degli Europei femminili di volley 2023.

LA CRONACA DELLA PARTITA

COME VEDERE IN TV ITALIA-SVIZZERA

REGOLAMENTO EUROPEI: LA FORMULA

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE COMPLETO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

IL PALINSESTO RAI

LE AZZURRE CONVOCATE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Highlights Italia-Romania Europei femminili 2023