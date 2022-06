Highlights Italia-Canada 3-0, Volley Nations League maschile 2022 (VIDEO)

I video highlights di Italia-Canada, sfida valevole per la Week 1 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. GLi azzurri di Fefé De Giorgi comandano l’intero match e si impongono 3-0 (25-21, 25-18, 25-19), conquistando così la seconda vittoria nel torneo dopo quella ottenuta contro i campioni del mondo della Polonia. Prestazione superlativa del capitano Simone Giannelli, che oltre a distribuire ottimamente mette la firma su ben 9 punti azzurri. In attacco invece i migliori sono ancora una volta Mattia Bottolo e Yuri Romanò, autori di 13 punti ciascuno, mentre tra i canadesi nessuno riesce ad andare in doppia cifra: il best scorer è Jackson Howe con 8 punti. L’Italia avrà ora poche ore di riposo: alle ore 20.00 italiane si torna in campo per sfidare l’Argentina per chiudere al meglio l’avventura azzurra nella Pool di Ottawa, in Canada. Ecco le immagini salienti del match contro l’Argentina.

