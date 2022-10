Highlights Italia-Brasile 1-3, semifinale volley Mondiali femminili 2022 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Italia-Brasile 1-3, semifinale dei Mondiali femminili 2022 di volley. Sconfitta dolorosa ma meritata per le Azzurre di coach Mazzanti, a cui non bastano i 30 punti di Paola Egonu contro un grandissimo Brasile. Le verdeoro si sono infatte dimostrate superiori come collettivo, soprattutto a muro e più in generale a livello difensivo. Saranno quindi le sudamericane a giocarsi l’oro contro la Serbia, mentre l’Italia giocherà la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti.

