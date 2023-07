Giappone-Slovenia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Finals VNL maschile 2023

Tutto pronto per Giappone-Slovenia, partita valevole per i quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. La formazione nipponica, seconda al termine della fase preliminare, torna in campo per conquistare un altro successo e tenere vivo il sogno. Non sarà però scontato battere l’esperta compagine slovena, reduce dal settimo posto della classifica nella prima fase. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di giovedì 20 luglio alla Ergo Arena di Danzica, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Giappone-Slovenia delle Finals di VNL maschile 2023.

STREAMING E TV – La partita Giappone-Slovenia delle Finals di VNL maschile 2023 sarà visibile sulla piattaforma della federazione internazionale volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento, ma anche in diretta tv su Sky Sport Summer (canali visibili in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati ed il tabellone aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.