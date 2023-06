Fipav, Ferdinando De Giorgi nominato nuovo direttore tecnico

Il Consiglio Federale della Federvolley, visto che Julio Velasco concluderà il suo incarico di direttore tecnico delle giovanili maschili il 31 agosto, ha nominato con decorrenza dal 1 settembre Ferdinando De Giorgi nuovo direttore tecnico e Vincenzo Fanizza coordinatore tecnico dell’attività giovanile. Vittorio Sacripanti e Giuliano Bergamaschi faranno parte dello staff che seguirà i progetti e le attività giovanili maschili. E’ stato inoltre approvato il bilancio consuntivo Fipav 2022, dal quale risulta un utile d’esercizio di oltre 2 milioni 800.000 euro. Il bilancio, approvato dopo aver acquisito il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, è stato predisposto secondo gli schemi previsti da Sport e Salute e certificato dalla società di revisione EY S.p.a.

Il presidente Giuseppe Manfredi si è detto molto soddisfatto: ”Siamo davvero orgogliosi di aver chiuso con un utile di oltre 2 milioni 800.000 euro, un risultato raggiunto nonostante l’enorme mole d’attività portata avanti dalla Federazione Italiana Pallavolo. Mi riferisco alle squadre nazionali azzurre, i cui risultati sono sotto gli occhi tutti, al beach volley, al sitting, ma anche alle competizioni giovanili, agli incentivi stanziati per le società, ai progetti di promozione e al lavoro portato avanti in favore del settore tecnico e degli ufficiali di gara. L’utile, oltreché dal notevole incremento delle entrate derivanti dalle sponsorizzazioni, è stato ottenuto grazie a un’ottimizzazione della gestione della federazione. Utilizzeremo questi fondi anche per nuove iniziative in favore delle società e dei tesserati”.

Il Consiglio Federale ha anche deciso di mettere in atto delle iniziative in favore delle persone colpite dalle recenti alluvioni. Il primo provvedimento riguarderà la biglietteria dei Campionati Europei 2023: per ogni biglietto venduto, infatti, la Federazione Italiana Pallavolo destinerà due euro a una raccolta fondi per delle azioni in favore delle zone alluvionate. La vendita dei tagliandi per le due rassegne continentali partirà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la seconda iniziativa, invece, bisognerà attendere il 2024, quando verranno organizzati due tornei di preparazione alle Olimpiadi con protagoniste le nazionali azzurre, il cui ricavato sarà destinato sempre alle zone alluvionate.