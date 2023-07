Finals VNL maschile 2023: la Polonia liquida 3-0 il Brasile, in semifinale sfiderà il Giappone

Spinta dai propri tifosi sugli spalti della Ergo Arena di Danzica, la Polonia supera con il punteggio di 3-0 (26-24, 25-21, 25-20) il Brasile e si qualifica per la semifinale delle Finals di Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. La formazione polacca, terza al termine delle prime tre settimane di gara ha rispettato il pronostico della vigilia e si è imposta in maniera piuttosto agevole.

CRONACA – Dopo un primo set complicato e risolto solo ad oltranza, con tanto di set point annullato sul 23-24, la Polonia ha giocato con più attenzione i restanti due set e li ha portati a casa senza grosse difficoltà. Pur non essendo perfetta dall’inizio alla fine, la squadra polacca è riuscita a fare la differenza nei momenti chiave ed ha mandato al tappeto l’ostica formazione verdeoro, che ha chiuso al sesto posto la fase preliminare. Il prossimo avversario della Polonia sarà il Giappone: match che si preannuncia tutto da vivere, specialmente per l’alta posta in palio, ovvero il pass per la finale.