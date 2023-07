Finals VNL maschile 2023, il Giappone non tradisce le attese: batte 3-0 la Slovenia e vola in semifinale

La terza semifinalista delle Finals di Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023 è il Giappone. La formazione nipponica, seconda al termine della fase preliminare, è tornata in campo per conquistare un altro successo e l’ha fatto, sconfiggendo con il punteggio di 3-0 (26-24, 25-18, 25-20) la Slovenia, l’esperta compagine reduce dal settimo posto della classifica nella prima fase. Ad eccezione del primo set, in cui gli sloveni hanno persino avuto un set point, non si può dire che il quarto di finale andato in scena alla Ergo Arena di Danzica, in Polonia, sia stato particolarmente equilibrato. Il Giappone ha infatti rispettato il pronostico della vigilia ed ha staccato il pass per la semifinale, dove sfiderà Polonia o Brasile.

LE OTTO QUALIFICATE ALLE FINALS

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI

IL TABELLONE DELLE FINALS: GLI ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA FINALS VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO ITALIA VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO VNL 2023: LA FORMULA

VNL MASCHILE 2023: RISULTATI E CLASSIFICA

PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA MASCHILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO