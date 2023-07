Finals VNL maschile 2023, De Giorgi: “Partita complicata contro gli Usa, ora pensiamo al Giappone”

“E’ stata una partita molto complicata, specialmente dal punto di vista tecnico. Gli Usa hanno tenuto un ritmo molto alto sia in attacco che in difesa e sono stati più brillanti di noi. Bisognava fare qualcosa in più, come sfruttare qualche situazione e limitare Anderson“. Questa l’analisi di Fefé De Giorgi, coach della Nazionale maschile italiana di volley, dopo la sconfitta per 3-0 nella semifinale della VNL 2023 contro gli Stati Uniti. Testa ora alla finale per il 3°-4° posto contro il Giappone: “Dobbiamo recuperare e poi concentrarci sulla prossima partita. Vogliamo migliorare la posizione dello scorso anno, mi aspetto una gara simile a quella dello scorso anno nella Filippine. Il Giappone è una squadra che difende tanto e che sta giocando molto bene“.

Hanno poi parlato anche alcuni giocatori dell’Italia, come Simone Giannelli: “Gli Usa hanno giocato una pallavolo di livello più alto rispetto a noi e non siamo stati in grado di contrastare il loro gioco. Ma lo sport è anche questo e, come nelle vittorie, dobbiamo stare tutti insieme anche nelle sconfitte. Contro il Giappone faremo del nostro meglio per riportare in Italia una medaglia che manca da tanto. Ci sarà da battagliare“. Infine, Daniele Lavia ha detto: “Siamo consapevoli dei nostri errori e dei margini di miglioramento. Loro sono stati meno fallosi e hanno meritato la vittoria. Ora non ci resta che riposare e pensare alla finale per il terzo posto contro il Giappone per migliorare il risultato dello scorso anno“.