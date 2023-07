Finals VNL maschile 2023, ecco i 14 convocati dell’Italia

Il ct Ferdinando De Giorgi ha definito la lista dei convocati per le Finals della Volleyball Nations League 2023 in programma a Danzica (Polonia) dal 19 al 23 luglio. Per l’Italia sarà sfida contro l’Argentina nei quarti di finale, la partenza è prevista nel pomeriggio di questo lunedì dall’aeroporto di Pisa.

I 14 convocati azzurri

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Fabrizio Gironi, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.