Eurovolley 2023, De Giorgi: “Siamo fiduciosi”. E Mazzanti carica: “Vogliamo scrivere una pagina importante”

Scatta il conto alla rovescia per gli Europei femminili e maschili di pallavolo 2023, che saranno, come nel 2019 e nel 2021, organizzati in quattro paesi. Oltre all’Italia, la rassegna femminile (dal 15 agosto) avrà luogo in Belgio, Germania, ed Estonia. Gli uomini invece, debutteranno il 28 agosto in un torneo che farà tappa anche in Macedonia, Bulgaria e Israele. In Italia le due rassegne continentali si svolgeranno in nove città: il torneo femminile prenderà il via a Verona per poi proseguire a Monza, Torino e Firenze. L’Europeo maschile, invece, comincerà a Bologna che ospiterà la partita inaugurale. Poi riflettori su Perugia, Ancona e Bari. Roma, invece, sarà il palcoscenico dove le quattro migliori squadre degli Europei maschili 2023 si riuniranno al Palazzo dello Sport per disputare semifinali e finali in programma rispettivamente il 14 e il 16 settembre. L’Italia torna ad ospitare ben due rassegne continentali a 52 anni di distanza dall’edizione del 1971. Un motivo in più per fare bella figura, sognando il bis con un 2021 incredibile ancora vivo nella memoria.

“Sono molto orgoglioso di avere qui accanto il Presidente Giuseppe Manfredi e tutte le persone qui presenti che ci accompagnano in questa avventura – ha detto il presidente del CONI, Giovanni Malagò nella cornice del Salone d’Onore del CONI che ha ospitato la conferenza stampa -. In tutti gli sport, siano essi invernali o estivi, individuali o di squadra, si può vincere o perdere, ma i risultati di uno sport di squadra hanno tutt’altro sapore. La pallavolo, poi, da decenni è molto competitiva e per questo siamo invidiati nel mondo”. Soddisfatto il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi: “Non posso che essere orgoglioso del nostro movimento; organizzare due campionati europei prevede un grosso lavoro di squadra che stiamo portando avanti insieme al CONI, alla CEV e al governo italiano. Ringrazio il presidente Boricic per la fiducia che ha riposto in noi”.

Sul palco sono intervenuti anche i due commissari tecnici. Per il CT della Nazionale seniores femminile, Davide Mazzanti “la FIPAV ha grandi valori che trasmette ai più giovani fino ad arrivare alle squadre seniores. Il 15 agosto a Verona faremo il nostro debutto europeo e avremo in questa rassegna continentale l’opportunità di scrivere una pagina importante della nostra storia. Siamo felici di condividere questo percorso con tutti i nostri supporter in giro per l’Italia. In VNL abbiamo maturato una grande consapevolezza che sicuramente ci sarà utile in questo Campionato Europeo che ci apprestiamo a giocare”. Fiducia anche da parte di Ferdinando De Giorgi, CT della selezione maschile: “Abbiamo da poco concluso la VNL che ci ha permesso di vedere tanti ragazzi, soprattutto giovani. In questo torneo ci siamo confrontati con le migliori squadre al mondo. Per questi Europei siamo molto fiduciosi, gireremo tante città italiane e sarà un piacere incontrare tutti i nostri tifosi. L’obiettivo è avere un modo di essere in campo e trasmettere dei valori positivi. Chiaramente su di noi ci sono tante aspettative, ma da sportivi sappiamo che dobbiamo giocare concentrandoci su noi stessi. Abbiamo davanti un percorso da fare in palestra per alzare sempre più l’asticella e migliorare allenamento dopo allenamento. Ho intorno a me un gruppo squadra e uno staff fantastico e quindi sono molto sereno”.

Presente anche il presidente della Confederazione Europea di Volley Aleksandar Boricic: “La federazione italiana è tra le più vincenti al mondo. L’Italia non è solo competitiva nel volley, dove primeggia con tutte le sue squadre nazionali, ma lo è anche nel beach volley, sitting volley e snow volley. Faccio i complimenti all’Italia e sono davvero felice di essere qui oggi. Sono sicuro che l’Italia saprà essere, come già avvenuto in passato, all’altezza nell’organizzazione di due grandi Campionati Europei”.