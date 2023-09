Europei volley maschili 2023, Mozic guida la Slovenia verso il bronzo: battuta la Francia al tie-break

La Slovenia è di bronzo agli Europei di volley maschili 2023. La squadra allenata da Gheorghe Crețu al PalaEur di Roma si impone per 3-2 (25-22, 25-15, 21-25, 18-25, 15-11) ai danni della Francia e sale per la terza volta consecutiva sul podio continentale dopo i due argenti consecutivi del 2019 e 2021. Gli uomini di Giani, invece, vedono ancora rinviato l’appuntamento con la medaglia, che ormai manca dal 2015, quando conquistarono il titolo proprio in finale sulla Slovenia che oggi si è presa una piccola rivincita. Mattatore della serata Rok Mozic con 26 punti e un tie-break stellare, ma ben assistito anche dai 19 di Urnat e dai 15 di Cebulj. Alla Francia non bastano i 18 di Ngapeth e i 16 di Tillie.

PRIMO SET – La Slovenia esce meglio dai blocchi, trovando il primo allungo della gara sul 7-3 in suo favore dopo un muro vincente di Urnat. Con il passare dei minuti entra maggiormente in partita l’attacco della squadra di Giani, che con Boyer riesce a risalire fino alla parità sull’11-11. Il set dei transalpini, però, è all’insegna delle rincorse. Finiscono di nuovo sotto di tre sul 13-16 dopo un errore di Ngapeth e poco dopo un attacco di Cebulj vale il 18-22 per gli avversari. Ennesimo tentativo di rimonta della Francia, che dopo l’ace di Boyer si riporta sul 21-22, ma ci pensa Mozic con due attacchi poderosi a mettere le cose a posto. Primo set Slovenia 25-22.

SECONDO SET – La Francia cerca la reazione nella seconda frazione, facendo corsa di testa nelle prime fasi. Ma è ancora Mozic a guidare i suoi: con due punti consecutivi che regala il primo vantaggio del set sull’8-9 e poi il primo minibreak che regala l’8-10. Di fatto, da questo momento per gli uomini di Giani inizia un black-out prolungato che non si interrompe nonostante un paio di time-out. Tanti errori di misura negli attacchi e la Slovenia che può allungare fino al +8 sul 21-13. Arrivano otto set point e basta il primo: 25-16 per andare avanti di due parziali a zero.

TERZO SET – Lo sviluppo della terza frazione, almeno nella sua prima fase, è decisamente simile a quanto accaduto in quella precedente. La Francia va avanti e prova ad allungare, la Slovenia prova a restare a contatto e trova anche il sorpasso sul 7-8. Questa volta, però, il sestetto di Gheorghe Crețu non riesce a fare il vuoto. L’equilibrio prosegue fino al 16-15, poi i transalpini mettono a segno il colpo che spezza che decide il set. Conquistano quattro set point e chiudono 25-21.

QUARTO SET – L’inerzia pare ormai essere definitivamente cambiata e la Francia dopo qualche punto riesce a prendere il largo anche nel quarto parziale. Brizard e Tillie sempre sugli scudi, mentre il sestetto sloveno inizia a faticare sia a livello difensivo che offensivo dopo un inizio di gara spumeggiante. La Francia si regala otto set point e al terzo riesce a conquistare la frazione 25-18.

TIE-BREAK – Vedendo come la Slovenia approccia questo tie-break verrebbe quasi da pensare che avessero un po’ mollato la presa negli ultimi 15 minuti per tenersi le energie in vista del rush finale. Perché il tie-break è perfetto. Equilibrio totale fino al 4-4, poi è sempre Mozic a fare la differenza e a portare i suoi sul +2, che sul 9-6 diventa +3. La squadra di Giani con le ultime energie torna sotto sull’8-9, ma Urnat e compagni non tremano e vanno a conquistare il bronzo imponendosi per 15-11.