Europei volley maschili 2023, De Giorgi: “Partita intensa, ottima reazione. Conosco il livello dei miei giocatori”

L’Italvolley maschile fa 5/5 nella fase a gironi e conquista l’accesso agli ottavi di finale degli Europei 2023 contro la Macedonia del Nord. “La partita è stata intensa e difficile perché abbiamo trovato un avversario che ha fatto delle buone cose, dal servizio alla ricostruzione. Hanno giocato bene e noi ci siamo dovuti aggrappare a tutte le nostre energie. La partita non aveva valore per la classifica ma sono contento perché dal punto di vista caratteriale si è fatto bene. Speravamo di chiuderla un pochino prima, ma il merito dell’avversario ci ha portato al quinto set“. Sono le parole del ct Ferdinando De Giorgi al termine del sofferto successo per 3-2 ai danni della Germania nell’ultimo match. “L’insieme dei giocatori ha prodotto un’ottima reazione, in questa fase dobbiamo accumulare esperienza prima delle partite da dentro o fuori. Non sono preoccupato perché conosco il livello dei miei giocatori, noi abbiamo tenuto e questa è la cosa importante“, ha concluso il commissario tecnico della Nazionale.

Oltre al ct hanno commentato il successo ai canali della Federazione Italiana Volley anche diversi Azzurri. “Sono contento di aver dato il mio contributo oggi, è servito alla squadra e di questo sono soddisfatto. Bisogna sempre farsi trovare pronti ma nella pratica non è sempre così facile. Michieletto vive grandi momenti nella partita, non solo nel terzo set dove ha forzato la battuta, ma lui sa che mi fido tanto di lui e ho stima di lui e sicurezza. Sono felice che si sia visto da fuori che la mia prova è stata buona, non è facile stando fuori. Credo che il lavoro che sto facendo personalmente sia quello giusto. E’ bellissimo il giro d’Italia che stiamo facendo con il nostro pubblico, l’invito ora va alla gente pugliese, venite a vederci e sosteneteci”, ha affermato Riccardo Sbertoli.

“Sicuramente ci aspettavamo che partissero subito al 100%, era una partita da sfruttare al massimo e lo abbiamo fatto tutti e due. Ci hanno messo pressione in battuta e hanno difeso bene, hanno avuto un ottimo break che ci ha dato fastidio nei due set persi. Per me entrare è un motivo di orgoglio, quando entro mi diverto e do tutto me stesso. Spero continui così per il prosieguo del torneo” sono le parole di Tommaso Rinaldi.

“E’ stata una bella partita combattuta, quelle belle da giocare, noi abbiamo mancato un pò nell’approccio alla partita ma abbiamo tante cose che possiamo portarci a Bari. La Germania ha giocato bene, ha spinto in battuta e anche le seconde linee hanno fatto un’ottima gara. Siamo stati bravi a recuperare in alcuni frangenti e a vincere. La vittoria fa sempre bene. Dobbiamo imparare a soffrire, se riusciamo a isolarci in queste situazioni potremo toglierci belle soddisfazioni”, afferma Gianluca Galassi.

“La Germania ha dimostrato di essere una squadra competitiva, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi a non mollare mai. Questa vittoria ci soddisfa, abbiamo dato tutto e siamo felici”, conclude il giovane Alessandro Bovolenta.