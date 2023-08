Europei volley maschili 2023, l’appello di Giannelli: “Riempite i palazzetti, noi siamo carichi”

“Non mi aspetto niente dalle competizioni, cerco di pensare alle cose da fare bene, sono contento di giocare questo Europeo in Italia ma quello che conterà è quello che facciamo in campo. Stiamo lavorando per divertirci e far divertire. Il passato è passato, cerchiamo di non pensarci, quando si vince e quando si perde”. Così Simone Giannelli parla alla vigilia dell’esordio dell’Italia agli Europei di volley contro il Belgio.

“Cerchiamo di stare attaccati a quello che facciamo quotidianamente, ciò che conta per rimanere concentrati su quello che vuoi ottenere. Sarà bellissimo giocare di fronte al nostro pubblico, in palazzetti spero pieni. La prima esperienza fatta in Italia con questo gruppo è stata lo scorso anno a Bologna alle Finals di VNL – aggiunge – non andate benissimo anche perché non siamo stati bravi a gestire la pressione esterna. La nostra missione è anche quella di migliorare nel gestire le cose che non sono sotto al nostro controllo, senza dare troppa importanza, cercando di pensare solo a quello che riguarda la squadra, godendoci lo spettacolo ma pensando sempre alla pallavolo”.

“L’invito è quello di riempire i palazzetti, noi siamo carichi, siamo pronti a divertirci e a divertire, chiedo ai nostri tifosi di esser pronti a gioire e soffrire con noi, sempre tutti insieme, per cercare di fare qualcosa di bello. Il Belgio è una squadra tosta – conclude – con tanti elementi di esperienza internazionale. Bisognerà impegnarsi per vincere, dobbiamo ragionare partita per partita terminare il girone e poi pensare alle fasi successive. Siamo un bel gruppo, tenace, che sa giocare bene a pallavolo, che anche se prende le botte in faccia sa andare avanti, questa è la nostra forza”.