Europei volley maschile 2023, Italia-Serbia 3-0. Michieletto: “Quando giochiamo così è difficile batterci”

Terza vittoria per l‘Italia agli Europei maschili di volley 2023. Gli Azzurri proseguono il loro percorso netto senza perdere set, così dopo i 3-0 a Belgio ed Estonia è arrivato anche quello ai danni della Serbia. Dopo la partita sono arrivate anche le parole del capitano, Simone Giannelli: “Questa partita era un passo importante, alla Serbia mancava Kovacevic ma chi ha giocato era di alto livello. Personalmente ho sentito molto l’affetto di Perugia, sono contento di aver giocato qui due partite di questo Europeo – chiosa Giannelli – Non era una vittoria scontata, la partita era difficile e ora ne restano due per chiudere il girone al meglio.”

Arrivano anche le parole di un altro azzurro che sta facendo molto bene, Daniele Lavia: “Abbiamo i nostri obiettivi, da inizio estate lavoriamo molto duramente per ritrovare il nostro gioco, quello che abbiamo messo in mostra negli anni passati. Ho sentito un grande pubblico in queste serate a Perugia, stasera abbiamo avuto l’atteggiamento giusto.” Molto carico anche Alessandro Michieletto: “Quando scendiamo in campo così è difficile batterci, non ci aspettavamo un 3-0 ma siamo stati davvero bravi e concentrati. Ognuno ha fatto il proprio dovere, dobbiamo continuare così. Il pubblico di Perugia? Di solito vengo qui da avversario, è stato bello avere questo calore in proprio favore stavolta.”