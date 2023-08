Europei volley maschile 2023, De Giorgi: “Belgio buona squadra, ma partita mai in discussione”

“La partita non è stata mai in discussione ma credo che oggi siamo stati molto concentrati su quello che dovevamo fare, gli esordi sono sempre emozionanti, poi in casa, era rischioso”. Questo il commento del Ct azzurro Ferdinando De Giorgi dopo la vittoria dell’Italia sul Belgio per 3-0 (25-17, 25-18, 25-15) nella partita che apre ufficialmente l’edizione numero 33 degli Europei maschili di volley. “Ci siamo detti che volevamo concentrarci sul gioco, sulle cose che avevamo preparato e alla fine abbiamo dato continuità. Il Belgio è una buona squadra, se non gli permetti di entrare nel gioco vanno in difficoltà. Hanno provato a metterci in difficoltà ma abbiamo sempre risposto bene”, ha aggiunto De Giorgi.

“La partita di questa sera contro il Belgio è andata bene dall’inizio alla fine – ha detto Yuri Romanò -. È stato bellissimo giocare davanti al pubblico di Bologna. Siamo stati bravi a rimanere concentrati anche nei momenti in cui abbiamo preso 2 o 3 punti di fila. Giocare con l’Italia è sempre molto bello e divertente, cerco di godermi ogni singolo momento con questo gruppo. È il mio secondo europeo ma giocarlo in Italia ha un effetto differente e questa esperienza rimarrà nei miei ricordi per molto tempo. Giocare in casa sarà per noi molto importante perché in ogni palazzetto sentiremo il calore del nostro pubblico che sicuramente non mancherà di incitarci”.

Visibilmente emozionato Alessandro Bovolenta: “Ho vissuto questo esordio agli Europei con grande felicità e ho cercato di vivere con serenità questo momento così importante. Questa sera un pensiero va alla mia famiglia e a tutte quelle persone che hanno creduto in me. A fine gara mia mamma mi ha abbracciato ed ho provato tanta felicità. Sto vivendo un sogno e dietro di me sento la fiducia dei miei compagni e questo mi da tanta carica”.