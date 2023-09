Europei volley femminili 2023, Manfredi: “Abbiamo vissuto delle difficoltà, ora bisogna resettare”

“Secondo me l’esito di ogni campionato, ogni finale è figlio del momento vissuto da una squadra. È chiaro che non stiamo vivendo il miglior momento e questo ha pesato sull’esito di questo percorso”. Questo il commento del presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, al termine della finale per il terzo posto agli Europei di volley, che ha visto le azzurre di Mazzanti sconfitte per 3-0 dall’Olanda. “Quello che posso dire è che le ragazze hanno dato tutto, in ogni singolo momento a loro disposizione ma è palese che non siano riuscite a superare la batosta psicologica post semifinale. – ha aggiunto Manfredi – Adesso però dobbiamo essere consapevoli di avere la forza e la capacità di competere con tutti. In questo momento abbiamo vissuto delle difficoltà che hanno determinato l’esito di questo torneo. Nei prossimi dieci giorni dovremo resettare e ripartire in vista della qualificazione olimpica. Solo dopo – ha concluso il numero uno della Fipav – ci sarà modo e tempo per ragionare su tutti gli aspetti con calma e lucidità”.