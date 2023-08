Europei volley femminili 2023, denunciati 7 ecottivisti di ‘Ultima Generazione’: volevano interrompere Italia-Romania

Sette persone appartenenti al movimento ‘Ultima Generazione’ sono state fermate e denunciate dalla Polizia di Verona. Poco prima della partita inaugurale degli Europei di volley femminile tra Italia e Romania i sette sono stati fermati grazie a una segnalazione pervenuta sull’app YouPol. Secondo gli elementi emersi nel corso delle indagini il piano studiato nei minimi dettagli prevedeva di accedere all’Arena con biglietti regolarmente acquistati diverse settimane prima attraverso un’identità fittizia, trovando posto nei settori più vicini al campo da gioco ma a distanza tra loro, in modo da poter agire simultaneamente rendendo più difficile l’intervento di Forze dell’ordine e degli steward.

Gli agenti hanno fermato gli attivisti in due distinte operazioni. A bordo di alcune auto sono stati rinvenuti e sequestrati striscioni contro i combustibili fossili, materiali per l’imbrattamento, colla, polvere nera e arancione, bottiglie con liquidi collosi, coriandoli, fascette da elettricisti per “auto-ammanettarsi” sul terreno di gioco e telefoni cellulari. L’operazione, coordinata dalla Procura veronese, ha così permesso di evitare potenziali danni all’Arena e un grave danno d’immagine alla serata trasmessa in Mondovisione. Dei sette fermati – quattro donne e tre uomini di età compresa tra i 24 ed i 41 anni – tutti noti per attività illecite commesse in passato nelle azioni di protesta, ci sono tre persone provenienti dalle province di Roma, Trieste e Milano. Gli altri fermati sono veronesi e padovani.