Europei volley 2023, Manfredi: “Sforzo enorme e frutto di gioco di squadra”

di Valerio Carriero 1

Il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi non nasconde l’emozione nel suo intervento alla presentazione dei prossimi Europei. “La pallavolo è lo sport di squadra per eccellenza e credo che questo europeo sia frutto di un gioco di squadra, tutti gli attori sono stati protagonisti – le sue parole nella conferenza al Salon d’Onore del Coni – . Abbiamo il Coni, la Cev, tutti i ministri hanno fatto qualcosa per la realizzazione di questo progetto. Abbiamo fatto una doppia organizzazione nel 1971 ma erano altri tempi, l’Italia ne è sempre uscita bene”.

“Saremo in 9 città – prosegue Manfredi – Uno sforzo enorme, i nostri comitati sono sotto pressione. Sono curioso di vedere come i nostri tifosi accoglieranno i nostri nazionali, sono certo che le partite saranno di livello perché è salito tantissimo”.