Europei volley 2023, Malagò: “Italia competitiva da decenni e invidiata da altre nazioni”

Si alza il sipario sui prossimi Europei di volley. Nella presentazione dell’evento tenutasi oggi al Salone d’onore del Coni, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha lanciato le due nazionali azzurre. “La pallavolo italiana da decenni è molto competitiva. Il Coni lavora in modo straordinario con la Federazione, è abbastanza incredibile che siamo così forti sia nel maschile sia nel femminile, siamo molto invidiati da altre nazioni perché non tutte sono forti nei due sessi”, ha detto Malagò.

La competizione femminile si svolgerà dal 15 agosto al 3 settembre, quella maschile dal 28 agosto al 16 settembre. “Ci attende una bella sfida anche perché tante squadre che un tempo non erano forti ora stanno crescendo – prosegue Malagò, con un occhio a Parigi 2024 – La Federazione internazionale ha deciso di non fare più il torneo di qualificazione olimpica. Secondo me questo criterio è giusto, ma sottopone i tecnici e i giocatori a una fatica mostruosa. Il ranking mi lascia con un po’ d’ottimismo, siamo messi bene”.