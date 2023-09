Europei volley 2023, Italia d’argento. De Giorgi: “Medaglia frutto della fatica, la Polonia ha meritato”

Ferdinando De Giorgi, ct dell’Italvolley maschile, ha parlato dopo la finale degli Europei 2023 persa dagli Azzurri in tre set contro la Polonia. Una sconfitta piuttosto netta, al termine di un match in cui gli uomini di Grbic si sono dimostrati superiori in più fondamentali. “Oggi abbiamo incontrato un avversario degno, guardo questa medaglia d’argento e vedo tanta fatica. Bisogna dare valore alle cose che si fanno – spiega De Giorgi – La Polonia ha fatto un grandissimo percorso, oggi ci ha messo in grande difficoltà e dobbiamo dare i giusti meriti ai nostri avversari. Noi purtroppo non siamo riusciti a giocarci le nostre carte, abbiamo cercato di allungare la partita ma non c’è stato modo.”

In ogni caso è arrivata un’altra finale, per un’Italia che aveva vinto gli ultimi Europei ed è ancora campione del mondo in carica. “Questo argento è costato sudore e fatica, non siamo contentissimi ma non dobbiamo nemmeno sputarci sopra – prosegue il ct azzurro – Adesso abbiamo quattro giorni di riposo e poi voleremo a Rio per il torneo preolimpico. L’obiettivo Olimpiade è importante, la stagione è molto lunga ma dobbiamo recuperare il più possibile e raggiungere questo obiettivo.” Infine una battuta anche sul Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente al PalaEur per assistere alla finale: “E’ stato molto gentile e affettuoso, ci ha fatto i complimenti. Io gli ho detto che eravamo dispiaciuti anche per lui.”