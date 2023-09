Europei volley 2023, azzurri a Roma per continuare a sognare: sfida alla Francia per la finale

Italia contro Francia: nuova sfida di una grande rivalità sportiva che vale un posto nella finalissima degli Europei 2023 di volley femminile. Da una parte gli azzurri campioni d’Europa e del mondo in carica, dall’altra i trionfatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta di due formazioni molto tecniche, senza grossi punti deboli, capaci di soffrire e premere sull’acceleratore nei momenti decisivi. Le due compagini si conoscono molto bene, sia perché da anni si incrociano nelle massime competizioni internazionali, sia perché molti transalpini sono transitati dalla Superlega italiana (Earvin N’Gapeth, Jean Patry, Barthélémy Chinenyeze, Antoine Brizard, solo per citarne alcuni). Si conoscono bene anche i due allenatori: Ferdinando De Giorgi e Andrea Giani sono stati compagni di squadra in quella Generazione dei Fenomeni che ha scritto pagine indelebili di storia. Si tratta dunque di una sfida nella sfida in tutto e per tutto, in cui certamente nessuno si risparmierà, ma come arrivano le due squadre?

Gli azzurri arrivano dalla sofferta vittoria al tie-break contro l’Olanda di uno straordinario Nimir Abdel-Aziz, match in cui Giannelli e compagni hanno dimostrato di saper uscire dai momenti di difficoltà con la forza del gruppo, nonostante l’infortunio di Roberto Russo. Il centrale purtroppo non sarà della partita in semifinale, ma i compagni daranno il massimo anche per incoraggiarlo. La Francia è invece reduce dal successo in tre set (ma non senza momenti di difficoltà) contro la Romania ed ora può contare nuovamente su Earvin N’Gapeth. Il fuoriclasse transalpino, che ad aprile aveva riportato una rottura al tendine del quadricipite della coscia destra, sta sempre meglio e verrà probabilmente schierato più volte contro gli azzurri per dare forza alla squadra.

Si preannuncia dunque molto spettacolare la semifinale tra Italia e Francia degli Europei maschili 2023 di volley. Il grande equilibrio “sulla carta” tra le due formazioni è confermato anche dai precedenti: 78 vittorie per l’Italia, 70 per la Francia. L’ultimo confronto risale a poche settimane fa, quando nell’amichevole di preparazione del Memorial Wagner gli azzurri si sono imposti in tre set. Anche l’ultima sfida in un grande appuntamento sorride all’Italia, che ha vinto in cinque set il quarto di finale dei Mondiali 2022, estromettendo i transalpini dalla lotta per il titolo. In questa occasione, inoltre, Giannelli e compagni possono contare sul tifo del pubblico di casa, pronto a spingere i propri beniamini per continuare a sognare in grande. Non resta dunque che seguire l’attesissima semifinale degli Europei maschili di volley 2023: appuntamento alle ore 21:15 di giovedì 14 settembre al PalaLottomatica di Roma.