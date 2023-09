Europei volley 2023, ascolti eccezionali per le due Nazionali in tv: 2.870.000 spettatori totali

Ascolti eccezionali per le due Nazionali di volley impegnate agli Europei. Nella giornata di venerdì, infatti, sommando gli spettatori della semifinale femminile Italia-Turchia e della sfida dei gironi maschili Italia-Serbia si sfiorano i tre milioni di appassionati incollati alla tv: “Grande successo in tv per le Nazionali azzurre di pallavolo impegnate nei Campionati Europei 2023. La semifinale femminile Italia-Turchia in onda su Rai 2 ha fatto registrare 734.000 telespettatori con l’8,5% di share. Un dato a cui vanno sommati i 247.000 telespettatori di Sky Sport Summer per un totale complessivo di quasi un milione di appassionati incollati alla tv per seguire l’attesa e spettacolare sfida Italia-Turchia. Numeri importanti anche per la Nazionale maschile guidata dal ct Ferdinando De Giorgi. Il match della prima fase con la Serbia disputato al PalaBarbaton di Perugia è stato seguito su Rai 2 da 1.718.000 telespettatori con l’11,3% di share mentre sono stati 162.000 gli utenti collegati in diretta su Sky Sport Summer. In totale dunque 2.870.000 telespettatori hanno seguito le nazionali nella lunga giornata di ieri a dimostrazione di un’attenzione mediatica sempre crescente attorno alla maglia azzurra”.