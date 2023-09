Europei maschili volley 2023: Italia-Macedonia del Nord vista da oltre un milione di telespettatori

Ottimi ascolti per l’Italia di Fefé De Giorgi, con oltre un milione di telespettatori davanti alla tv per la sfida contro la Macedonia del Nord, valevole per gli ottavi degli Europei 2023 di volley maschile. Su Rai2 sono stati 956mila gli spettatori con uno share del 5,8%, mentre su Sky in 135mila. Oltre a riempire i palazzetti, gli azzurri ottengono numeri significativi anche in tv e sperano di ripetersi anche in occasione del match di quarti contro l’Olanda, in programma martedì 12 settembre alle 21.