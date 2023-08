Europei femminili volley 2023 in tv: canali e palinsesto completo Rai

Il palinsesto Rai degli Europei femminili di volley 2023, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui le azzurre di Davide Mazzanti proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Sylla e compagne potranno anche contare nella prima fase sul tifo del pubblico di casa, visto che la Pool B in cui sono inserite si giocherà in Italia tra Verona, Monza e Torino. La manifestazione godrà di ampia copertura televisiva: oltre ai canali Sky Sport, tutte le partite delle azzurre, ma anche alcune delle sfide più interessanti e la fase finale saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sui canali Rai. Di seguito, il programma ed il palinsesto Rai completo degli Europei femminili di volley 2023 in continuo aggiornamento.

Palinsesto Rai Europei femminili volley 2023 (in aggiornamento)

MARTEDI’ 15 AGOSTO – GIRONI

20.00 Italia-Romania (Pool B) – Diretta Rai Uno e Rai Tre

MERCOLEDI’ 16 AGOSTO – GIRONI

21.00 Bulgaria-Croazia (Pool B) – Diretta Rai Sport

GIOVEDI’ 17 AGOSTO – GIRONI

21.00 Romania-Croazia (Pool B) – Diretta Rai Sport

VENERDI’ 18 AGOSTO – GIRONI

18.00 Bosnia Erzegovina-Croazia (Pool B) – Diretta Rai Sport

21.00 Italia-Svizzera (Pool B) – Diretta Rai Due

SABATO 19 AGOSTO – GIRONI

21.00 Bulgaria-Italia (Pool B) – Diretta Rai Due e Rai Sport

LUNEDI’ 21 AGOSTO – GIRONI

21.00 Croazia-Svizzera (Pool B) – Diretta Rai Sport

MARTEDI’ 22 AGOSTO – GIRONI

18.00 Bulgaria-Romania (Pool B) – Diretta Rai Sport

21.00 Italia-Bosnia Erzegovina (Pool B) – Diretta Rai Due e Rai Sport

MERCOLEDI’ 23 AGOSTO – GIRONI

18.00 Svizzera-Bulgaria (Pool B) – Diretta Rai Sport

21.00 Italia-Croazia (Pool B) – Diretta Rai Due e Rai Sport