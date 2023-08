Europei femminili volley 2023, Mazzanti: “La linea è quella con cui sono partito”

“La linea è quella con cui sono partito, ma l’idea è che ho quattordici ragazze che sono l’anima di questa squadra. Abbiamo più opportunità di mettere peso nei fondamentali da punto e forse la parte che non si è vista è quella, ovvero il fatto di non essere stati così incisivi come possiamo essere”. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale femminile di volley, Davide Mazzanti, al termine della vittoria contro la Romania, match che ha inaugurato gli Europei 2023 nella splendida cornice dell’Arena di Verona. “Ce la porteremo nel cuore, è da ieri che è montata l’emozione – ha proseguito ai microfoni della Rai – Fin quando siamo entrati non ci rendevamo conto di cosa sarebbe stato. Il contorno ha forse tolto anche l’idea dell’inizio, è stato quasi un godersi il momento. Gli Europei sono iniziati, domani si torna in palestra, in un ambiente che conosciamo meglio, dove abbiamo tante cose da fare vedere“.