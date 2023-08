Estonia-Francia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Europei femminili volley 2023

Tutto pronto per Estonia-Francia, partita valevole per la Pool D degli Europei femminili 2023 di volley, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. La formazione estone, allenata dall’italiano Alessandro Orefice, vuole subito un successo davanti al proprio pubblico per iniziare con il piede giusto l’avventura iridata. Dall’altra parte della rete c’è la compagine transalpina di Emile Rousseaux, che va a caccia di punti importanti in chiave passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 italiane di mercoledì 16 agosto all’Unibet Arena di Tallinn, in Estonia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Estonia-Francia degli Europei femminili 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Estonia-Francia degli Europei femminili 2023 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su Eurovolley.tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.