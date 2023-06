Calendario Week 3 VNL femminile 2023: programma, orari e diretta tv volley

Il calendario della Week 3 della fase preliminare di Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023, in programma tra martedì 27 e domenica 2 luglio: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Ultima settimana di gare della fase preliminare, che deciderà quali saranno le otto formazioni a giocarsi il titolo nelle Finals di Arlington (Texas, Stati Uniti) dal 12 al 16 luglio. La competizione si sposta a Suwon (Corea del Sud) e Bangkok (Thailandia), che ospiteranno rispettivamente la Pool 5 e la Pool 6. L’Italia di Davide Mazzanti, detentrice del titolo, giocherà in Thailandia contro Brasile, Canada, Croazia e infine Giappone.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, mentre le partite dell’Italia godranno della copertura televisiva sui canali Sky Sport. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della Week 3 di VNL femminile 2023 con gli orari italiani e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

REGOLAMENTO VNL FEMMINILE 2023: LA FORMULA

CALENDARIO ITALIA VNL FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO VNL FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA FEMMINILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

Calendario Week 3 VNL femminile 2023

Orari italiani

MARTEDI’ 27 GIUGNO

8.30 Germania-Repubblica Dominicana (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

12.00 Croazia-Canada (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

12.00 Bulgaria-Corea del Sud (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

15.30 Tailandia-Olanda (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO

8.30 Usa-Polonia (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

12.00 Giappone-Turchia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

12.00 Cina-Serbia (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

15.30 Brasile-Italia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

GIOVEDI’ 29 GIUGNO

5.00 Polonia-Germania (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

8.00 Croazia-Olanda (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

8.30 Usa-Bulgaria (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

12.00 Brasile-Canada (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

12.00 Repubblica Dominicana-Corea del Sud (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

15.30 Tailandia-Turchia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

VENERDI’ 30 GIUGNO

5.00 Bulgaria-Polonia (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

8.00 Canada-Italia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

8.30 Germania-Serbia (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

12.00 Olanda-Giappone (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

12.00 Cina-Repubblica Dominicana (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

15.30 Brasile-Turchia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

SABATO 1 LUGLIO

3.30 Serbia-Repubblica Dominicana (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

7.00 Corea del Sud-Cina (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

8.00 Italia-Croazia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

10.30 Germania-Usa (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

12.00 Olanda-Canada (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

15.30 Tailandia-Giappone (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

DOMENICA 2 LUGLIO

3.30 Serbia-Bulgaria (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

7.00 Polonia-Corea del Sud (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

8.00 Croazia-Turchia (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv

10.30 Cina-Usa (Pool 5 – Suwon, Corea del Sud) – Diretta volleyballworld.tv

12.00 Italia-Giappone (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta Sky Sport Arena e volleyballworld.tv

15.30 Tailandia-Brasile (Pool 6 – Bangkok, Tailandia) – Diretta volleyballworld.tv