Calendario volley 2024 completo: tutti gli eventi e le date

Si preannuncia un nuovo emozionante anno per il volley: ecco il calendario completo 2024 per non perdersi davvero nulla. Archiviato un 2023 di grande spettacolo in cui però non sono mancati i passaggi a vuoto, le squadre italiane vanno a caccia di altre soddisfazioni. Grande attesa dunque per questo nuovo anno di grande pallavolo con i fari che sono inevitabilmente puntati sulle Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’Italia proverà a sfatare il tabù dell’oro a cinque cerchi. Scopriamo dunque tutti gli eventi del 2024 in continuo aggiornamento (in blu le competizioni delle Nazionali senior, in rosso le Olimpiadi, in verde le finali delle Coppe europee e i Mondiali per club, in viola le fasi salienti dei campionati italiani).

PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI VOLLEY: COME FUNZIONANO

Il calendario completo 2024 di volley

3 gennaio-28 gennaio: Coppa Italia maschile (3 gennaio quarti di finale, 27 e 28 gennaio Final Four)

16 gennaio: ultimo turno gironi Cev Champions League femminile 2024

17 gennaio: ultimo turno gironi Cev Champions League maschile 2024

18 gennaio: fine fase principale Cev Challenge Cup femminile 2024

18 gennaio: fine fase principale Cev Challenge Cup maschile 2024

24 gennaio-18 febbraio: Coppa Italia femminile (24 gennaio quarti di finale, 17 e 18 febbraio Final Four)

30 gennaio-8 febbraio: Play Off Cev Champions League femminile 2024

30 gennaio-27 febbraio: fase finale Cev Challenge Cup maschile 2024 (semifinali e finale)

30 gennaio-8 febbraio: Play Off Cev Champions League maschile 2024

30 gennaio-28 febbraio: fase finale Cev Challenge Cup femminile 2024 (semifinali e finale)

8 febbraio: fine fase principale Cev Cup femminile 2024

8 febbraio: fine fase principale Cev Cup maschile 2024

20 febbraio-29 febbraio: quarti di finale Cev Champions League femminile 2024

20 febbraio-20 marzo: fase finale Cev Cup femminile 2024 (semifinali e finale)

20 febbraio-29 febbraio: quarti di finale Cev Champions League maschile 2024

20 febbraio-21 marzo: fase finale Cev Cup maschile 2024 (semifinali e finale)

3 marzo: ultima giornata regular season Superlega 2023/2024

6 marzo-27 marzo: quarti di finale Play Off Scudetto Superlega 2023/2024

12 marzo-21 marzo: semifinali Cev Champions League femminile 2024

12 marzo-21 marzo: semifinali Cev Champions League maschile 2024

24 marzo: ultima giornata regular season Serie A1 Femminile 2023/2024

27 marzo: inizio Playoff Scudetto Serie A1 Femminile 2023/2024 (ultima gara di finale 28 aprile)

31 marzo-14 aprile: semifinali Play Off Scudetto Superlega 2023/2024

1 aprile-17 aprile: girone Play Off 5° posto Superlega 2023/2024

18 aprile-1 maggio: finale Play Off Scudetto Superlega 2023/2024

17 aprile-30 aprile: finale 3° posto Play Off Scudetto Superlega 2023/2024

22 e 26 aprile: semifinali e finale Play Off 5° posto Superlega 2023/2024

4 maggio-5 maggio: Super Final Cev Champions League femminile 2024

4 maggio-5 maggio: Super Final Cev Champions League maschile 2024

14 maggio-19 maggio: Week 1 girone VNL femminile

16 maggio-2 giugno: gironi Cev European Golden League femminile

16 maggio-2 giugno: gironi Cev European Golden League maschile

16 maggio-2 giugno: gironi Cev European Silver League femminile

16 maggio-2 giugno: gironi Cev European Silver League maschile

21 maggio-26 maggio: Week 1 girone VNL maschile

28 maggio-2 giugno: Week 2 girone VNL femminile

4 giugno-9 giugno: Week 2 girone VNL maschile

11 giugno-16 giugno: Week 3 girone VNL femminile

15 giugno-16 giugno: fase finale Cev European Golden League femminile

15 giugno-16 giugno: fase finale Cev European Golden League maschile

15 giugno-16 giugno: fase finale Cev European Silver League femminile

15 giugno-16 giugno: fase finale Cev European Silver League maschile

18 giugno-23 giugno: Week 3 girone VNL maschile

20 giugno-23 giugno: Finali VNL femminile

27 giugno-30 giugno: Finali VNL maschile

27 luglio-11 agosto: Giochi Olimpici di Parigi 2024 (torneo maschile e femminile)