Calendario semifinali Europei femminili volley 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle semifinali degli Europei femminili di volley 2023, in corso di svolgimento fino a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Archiviati i primi due turni ad eliminazione diretta, si inizia a respirare il profumo delle medaglie. Non si gioca più in Italia (Firenze ha ospitato metà partite degli ottavi e dei quarti), ma solo a Bruxelles, in Belgio, che ospiterà poi anche le finali. Due sfide ad alta tensione: chi vince accede all’atto conclusivo per l’oro, chi perde dovrà dare il tutto per tutto per il bronzo. Chi si giocherà il titolo continentale e chi invece lotterà per il terzo gradino del podio? Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani delle partite delle semifinali e le informazioni per seguirle in diretta.

STREAMING E TV – Tutte le partite delle semifinali godranno della copertura televisiva sui canali Rai e Sky Sport (visibili in streaming su Rai Play, SKy Go e Now), che trasmetteranno anche alcune delle sfide più interessanti. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Calendario semifinali Europei femminili volley 2023

17.00 o 20.30 Vincitrice Serbia/Repubblica Ceca-Olanda – Diretta Sky Sport e Rai

17.00 o 20.30 Vincitrice Turchia/Polonia-Vincitrice Italia/Francia – Diretta Sky Sport e Rai