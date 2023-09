Calendario ottavi di finale Europei maschili volley 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario degli ottavi di finale degli Europei maschili di volley 2023, in programma da lunedì 28 agosto a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Le migliori quattro squadre di ciascun girone approdano al primo turno ad eliminazione diretta, che si svolgerà tra Bari e Varna. Nella città italiana si incroceranno le migliori della pool A (quello con gli azzurri di Fefé De Giorgi) e della pool C, mentre in Bulgaria si sfideranno le migliori dei gironi B e D.

STREAMING E TV – La partita dell’Italia godrà della copertura televisiva sui canali Rai e Sky Sport (visibili in streaming su Rai Play, SKy Go e Now), che trasmetteranno anche alcune delle sfide più interessanti. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani delle partite degli ottavi di finale.

Calendario ottavi di finale Europei maschili volley 2023

SABATO 9 O DOMENICA 10 SETTEMBRE

A Bari (Italia)

A1 vs C4

C2 vs A3

C1 vs A4

A2 vs C3

A Varna (Bulgaria)

B1 vs D4

D2 vs B3

D1 vs B4

D2 vs B3