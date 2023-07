Calendario Mondiali U21 volley maschile 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali U21 di volley maschile 2023, in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. La rassegna iridata juniores torna in Bahrein, nella capitale Manama, per la sua 22esima edizione. Al via anche gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, che proveranno a conquistare il secondo titolo consecutivo. L’Italia infatti ha vinto in Bulgaria e Italia nel 2021, mentre ha chiuso al secondo posto nel 2019 proprio in Bahrein.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming gratuita sul canale YouTube Volleyballworld, il canale ufficiale della FIVB (la Federazione internazionale di pallavolo). In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con cronache, tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario dei Mondiali U21 di volley maschile 2023 con gli orari italiani (un’ora in meno rispetto al Bahrein) e le informazioni per vedere in diretta streaming le partite.

Calendario Mondiali U21 volley maschile 2023

Orari italiani

VENERDI’ 7 LUGLIO – PRIMA FASE

10.00 India-Polonia (Pool C)

10.00 Messico-Italia (Pool B)

13.00 Canada-Bulgaria (Pool C)

13.00 Egitto-Brasile (Pool B)

16.00 Usa-Argentina (Pool D)

16.00 Thailandia-Iran (Pool A)

19.00 Repubblica Ceca-Belgio (Pool D)

19.00 Tunisia-Bahrein (Pool A)

SABATO 8 LUGLIO – PRIMA FASE

10.00 Canada-Polonia (Pool C)

10.00 Egitto-Italia (Pool B)

13.00 Bulgaria-India (Pool C)

13.00 Brasile-Messico (Pool B)

16.00 Repubblica Ceca-Argentina (Pool D)

16.00 Iran-Tunisia (Pool A)

19.00 Belgio-Usa (Pool D)

19.00 Bahrein-Thailandia (Pool A)

DOMENICA 9 LUGLIO – PRIMA FASE

10.00 Bulgaria-Polonia (Pool C)

10.00 Brasile-Italia (Pool B)

13.00 India-Canada (Pool C)

13.00 Messico-Egitto (Pool B)

16.00 Belgio-Argentina (Pool D)

16.00 Tunisia-Thailandia (Pool A)

19.00 Usa-Repubblica Ceca (Pool D)

19.00 Iran-Bahrein (Pool A)

LUNEDI’ 10 LUGLIO – SECONDA FASE

Orari e accoppiamenti da definire

MARTEDI’ 11 LUGLIO – SECONDA FASE

Orari e accoppiamenti da definire

MERCOLEDI’ 12 LUGLIO – SECONDA FASE

Orari e accoppiamenti da definire

GIOVEDI’ 13 LUGLIO – SECONDA FASE

Orari e accoppiamenti da definire

VENERDI’ 14 LUGLIO

Orari e accoppiamenti da definire

SABATO 15 LUGLIO

Orari e accoppiamenti da definire

DOMENICA 16 LUGLIO

Orari e accoppiamenti da definire