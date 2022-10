Brasile-Serbia finale oro in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali femminili volley 2022

Inizia il conto alla rovescia per Brasile-Serbia, finale per l’oro dei Mondiali femminili 2022 di volley, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo la seconda vittoria ai danno dell’Italia di Mazzanti, le ragazze di Zé Roberto non vogliono smettere di sognare. Gabi e compagne però dovranno vedersela con le Campionesse del Mondo uscenti della Serbia, allenate dall’italiano Daniele Santarelli e reduci dalla vittoria in quattro set contro gli Stati Uniti. Chi si aggiudicherà la vittoria e il titolo iridato? L’appuntamento è per le ore 20.00 di sabato 15 ottobre ad Apeldoorn, in Olanda. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale per l’oro Brasile-Serbia dei Mondiali femminili 2022 di volley.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now con la telecronaca di Roberto Prini e il commento tecnico di Francesca Piccinini, ma anche in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuito su Rai Play con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. Inoltre, tutte le partite della rassegna iridata saranno visibili, in streaming e on demand, per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere anche con un pass giornaliero. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.