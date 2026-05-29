MotoGP, il weekend del Mugello: Marquez torna e dà battaglia. Programma e orari

Si prepara un altro grande weekend al Mugello per la MotoGP: tutti gli occhi sono puntati su Marquez al rientro

Si alza il sipario sul Gran Premio d’Italia, settimo atto del Mondiale MotoGP 2026. Il Mugello, un vero e proprio tempio di emozioni e velocità, ospita un weekend che promette scintille: gli italiani vogliono fare bene a casa loro, ma tutti gli occhi saranno puntati su Marc Marquez, rientrante dopo lo stop per infortunio.

In classifica comanda Marco Bezzecchi (142 punti), seguito da Jorge Martin (127) e Fabio Di Giannantonio (116). Dall’alto, Bezzecchi vuole confermare il primato davanti al suo pubblico, mentre l’attuale bronzo del Mondiale cerca continuità dopo il successo a Barcellona.

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Pecco Bagnaia, ottavo con 63 punti, punta tutto sul fattore casa per riaccendere una stagione finora molto deludente. Inevitabilmente, il mondo aspetta un Marc Marquez incerottato: il nove volte campione del mondo, dopo la doppia operazione a piede e spalla, torna in sella prima del previsto e non farà sconti.

Riparte dalla nona posizione (57 punti), con 85 lunghezze di ritardo, ma con la fame di chi vuole ritrovare se stesso. “Non sono in condizione per una rimonta in classifica – ha detto senza nascondersi –. Devo ricostruire il mio ritmo”.

Il programma del weekend al Mugello

Venerdì si entra subito nel vivo: alle 10.45 la FP1 (45′), alle 15.00 le pre-qualifiche (60′) per blindare l’accesso diretto alla Q2.

Il rettilineo del traguardo, con punte oltre 360 km/h, e le curve iconiche come Arrabbiata e Bucine metteranno a dura prova uomini e mezzi.

Il Mugello non è solo una pista: è una tappa unica per tutti gli appassionati, uno degli appuntamenti più importanti del Mondiale. Gli italiani sognano, Marquez ci prova. Sabato sono previste le qualifiche, domenica la gara: il tempo sta per scadere.