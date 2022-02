MotoGp, test Mandalika: Luca Marini il più veloce nel day 2

by Mattia Zucchiatti 12

Nel secondo giorno dei test della MotoGP a Mandalika (Indonesia) è stato Luca Marini, del team Mooney VR46, il più veloce con il tempo di 1’31″289, in sella a una Ducati 2022. Secondo Marc Marquez con la Honda ufficiale, staccato di 192 millesimi, terza l’Aprilia di Maverick Vinales (+0.227). Quarto crono per il campione del mondo in carica, il francese Fabio Quartararo (Yamaha, +0.275). Marini ha anche limato di oltre un secondo il miglior tempo ottenuto ieri da Pol Esparagaro (Honda). Grande equilibrio in pista: i primi 10 sono racchiusi in meno di quattro decimi. Il circuito di Mandalika ospiterà il secondo round della stagione, il 20 marzo.