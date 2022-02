MotoGP, test Mandalika: il più veloce della terza giornata è Espargaro su Honda

by Christian Poliseno

MotoGP Pol Espargaro - Foto Box Repsol

Si chiudono i test per i piloti MotoGP sul circuito indonesiano di Mandalika dopo 3 giorni. Il più veloce è stato lo spagnolo Pol Espargaró in sella alla Honda in 1’31″060, seguito dal campione del mondo in carica, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1’31″074) e da suo fratello Aleix Espargaro (1’31″385) in sella però alla Aprilia. Italiani invece rispettivamente al quarto e al quinto posto con Franco Morbidelli (Yamaha – 1’31″416) e Francesco Bagnaia (1’31″436) con la migliore delle Ducati. Ancora 4 settimane e il nuovo mondiale di MotoGP avrà inizio.