MotoGP, Stoner attacca la Ducati: “Zero lealtà verso i piloti. Questa Desmosedici è un pugno nell’occhio”

by Daniele Forsinetti

Casey Stoner - Foto motoracereports - CC-BY-3.0

Il campione del mondo di MotoGP nel 2007, Casey Stoner, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Bike Magazine’, si è scagliato duramente contro la Ducati dopo il trattamento riservato ad Andrea Dovizioso: “Credo che la Ducati stia costantemente peggiorando il modo in cui si rapporta con i piloti. Stanno mostrando zero lealtà verso di loro, convinti di avere la moto migliore. La Desmosedici di oggi poi è davvero un pugno nell’occhio. L’accordo con la Honda era migliore in tutto e per tutto rispetto a quello della Ducati. Perché avrei dovuto continuare con loro se non mi rispettavano? Forse sono stato stupido a rifiutare l’offerta della Honda per il rinnovo, ma le cose o le fai per amore o per i soldi. Ma ho fatto più soldi di quanti avrei mai potuto immaginare e dunque sono contento della scelta fatta“.