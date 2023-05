MotoGP, Oliveira sarà assente a Le Mans: al suo posto Salvadori

Miguel Oliveira, pilota del team RNF Aprilia, non parteciperà al GP di Le Mans del prossimo fine settimana. Vittima di una caduta durante il primo giro del GP di Jerez, avvenuto domenica scorsa, il portoghese si è fratturato l’omero destro alla base della spalla e ha subito una lesione ai legamenti. Oliveira è rimasto coinvolto nella caduta di Fabio Quartararo, a terra dopo un contatto con Marco Bezzecchi. Per lui, i ritorno alle gare potrebbe avvenire in occasione del Gran Premio d’Italia dell’11 giugno, nel frattempo sarà sostituito a Le Mans da Lorenzo Savadori.