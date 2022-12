MotoGP, Marquez dona 100 mila euro per progetto benefico ad Haiti

Una nuova iniziativa benefica per Marc Marquez, testimonial della causa Learn for Sight verso la quale ha donato 100 mila euro. Il pilota spagnolo, fermato due volte in carriera dalla diplopia, entra a far parte di un progetto che ha come obiettivo quello di migliorare ed incrementare le cure per le popolazioni di Haiti con problemi oftalmici. “Non solo non riuscivo a correre in gara – ha detto il sei volte campione della MotoGP – ma non ero autonomo, non potevo andare in giro in macchina e dipendevo dagli altri, non potevo leggere. La ferita alla spalla fa male, ma a volte puoi non pensarci, ma quando vedi doppio puoi dimenticarlo solo quando dormi”.