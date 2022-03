MotoGP GP Indonesia 2022, qualifiche domani sabato 19 marzo in tv: orari, canale e streaming

by Giona Maffei

Andrea Dovizioso - Foto profilo ufficiale Facebook

Il programma della giornata di sabato 19 marzo al Gran Premio d’Indonesia, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika la seconda giornata avrà inizio alle ore 3:50 per la terza sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle ore 7:25 per le prove libere 4, mentre le qualifiche si svolgeranno alle 8:05.

Tutto il Gran Premio d’Indonesia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Mandalika con dirette testuali aggiornate minuto per minuto per qualifiche e gara, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento.

Il programma di sabato 19 marzo



Ore 3:50 – Prove libere 3

Ore 7:25 – Prove libere 4

Ore 8:05 – Qualifiche