MotoGP, gara GP Austria 2021 domani in tv in chiaro? Orario partenza e canale domenica 15 agosto

by Giona Maffei

Marc Marquez - Foto Box Repsol

Domani domenica 15 agosto va in scena la terza e decisiva giornata al Gran Premio d’Austria, valevole per l’undicesimo appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP. Al Red Bull Ring di Spielberg il day 3 avrà inizio alle ore 9:40 per il warm-up. Alle 14, invece, semaforo verde per la gara.

Tutto il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go in differita in chiaro TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Spielberg con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento.

Il programma di domenica 15 agosto



Ore 9:40 – Warm-up

Ore 14:00 – Gara