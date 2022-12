MotoGP, Dovizioso cade in motocross: frattura scomposta del polso per il pilota

Brutta disavventura per Andrea Dovizioso. L’ex pilota di Ducati, Honda e Yamaha è caduto nel corso di un allenamento in motocross sul circuito di Fermo, riportando una frattura scomposta al polso destro. Il centauro forlivese è stato subito trasportato all’ospedale Murri della città marchigiana, dove gli è stato immobilizzato il braccio come da prassi, per poi successivamente essere dimesso e tornare a casa con il gesso. Dovizioso ha raccontato quanto accaduto attraverso un posto pubblicato sul proprio profilo Instagram: “C’è questa nuova moda che i crossisti seguono: far vedere le loro fratture. E io, che un po’ crossista mi sento, non potevo non essere ‘in trend’. Un paio d’ore di paura, ma fa parte del gioco. La cosa più importante è che sto bene e non ho riportato danni permanenti. Il primo sentito grazie va al primario della Uoc, il Prof. Federico Lamponi, e a tutto il personale dell’Ospedale Murri di Fermo. Siete stati tempestivi, gentili e aperti nel consultarvi e coordinarvi nella decisione finale con chi, le mie ossa, le conosce bene.

“Grazie di cuore anche ai piloti che erano in pista e allo staff del Crossodromo Catini di Ponzano di Fermo, che mi hanno soccorso e aiutato dopo la caduta. E poi un grazie speciale a due persone che mi sono sempre accanto. Una sei tu, Fabrizio Borra che, ormai abituato alla gestione delle mie operazioni, sei riuscito, anche da “remoto”, a farmi da angelo custode. Nelle prossime settimane mi sa che frequenterò spesso il Fisiology Center. E poi ci sei tu, Yuri. Amico e presenza immancabile che, una volta in più, è stato un sostegno impagabile. Grazie, di cuore a tutti”, ha concluso Dovizioso.