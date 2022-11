MotoGP, classifica finale Mondiale 2022 dopo GP Valencia: Bagnaia e la Ducati sono campioni del mondo

La classifica finale del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo l’ultimo Gran Premio di stagione, quello di Valencia. Al Ricardo Tormo vince Alex Rins, in testa sin dal via grazie ad una partenza poderosa, ma a festeggiare è Francesco Bagnaia, che non conduce forse la gara che avrebbe voluto, ma, a parte un breve duello con Fabio Quartararo, non si prende rischi e controlla la situazione, riportando la Ducati a vincere il titolo mondiale dopo 15 anni (dopo Stoner), diventando il primo italiano dal 2009 (quando vinse Valentino Rossi) e, infine, facendo segnare il primo successo di un pilota italiano su moto italiana nell’era delle MotoGP, 50 anni dopo Giacomo Agostini, quando però si era proprio in un’altra epoca.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Bagnaia 265

2. Quartararo 248

3. Bastianini 219

4. Espargaro A. 212

5. Miller 189

6. B. Binder 188

7. Rins 173

8. Zarco 166

9. Martin 152

10. Oliveira 149

11. Vinales 122

12. Marini 120

13. M. Marquez 113

14. Bezzecchi 111

15. Mir 87

16. P. Espargaro 56

17. A. Marquez 50

18. Nakagami 48

19. Morbidelli 42

20. Di Giannantonio 24

21. Dovizioso 15

22. Fernandez 14

23. Gardner 13

24. D. Binder 12

25. Crutchlow 10

26. Bradl 2

27. Pirro 0

28. Savadori 0

29. Watanabe 0

30. Nagashima 0

31. Petrucci 0