MotoGP: cittadinanza onoraria a Pesaro per Pecco Bagnaia

Il Consiglio Comunale e il sindaco Matteo Ricci della città di Pesaro hanno deciso di assegnare la Cittadinanza benemerita al campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. Questa la spiegazione della decisione da parte del sindaco di Pesaro: “Tutti noi abbiamo esultato per la sua straordinaria vittoria che ha riportato il motociclismo italiano sul tetto del mondo dopo tanti anni. Bagnaia è un talento, cresciuto sotto la guida del più grande di sempre, Valentino Rossi, nel nostro territorio che si conferma Terra di Piloti e Motori. La cittadinanza è il giusto riconoscimento ad un campione che ha scelto di vivere a Pesaro e un modo per rafforza ulteriormente la nostra strategia di comunicazione e turistica della città”.