MotoGP, Bagnaia Campione del Mondo: ordine d’arrivo GP Valencia 2022

I risultati, la classifica e l’ordine d’arrivo del GP di Valencia 2022, ultimo appuntamento stagionale della MotoGP. Francesco Bagnaia è il Campione del Mondo. Decisivo il quarto posto del francese Fabio Quartararo, che doveva per forza vincere e sperare in una caduta del rivale per coronare le sue speranze di titolo. Arriva primo lo spagnolo Alex Rins, che precede il sudafricano Darryn Binder e l’altro padrone di casa Jorge Martin. Il romagnolo disputa una gara diligente, sfrutta un’ottima partenza e va a piazzarsi in nona posizione. Buone performance anche per Enea Bastianini e Francesco Morbidelli. I due chiudono l’appuntamento spagnolo rispettivamente ottavo e decimo. Di seguito i risultati e l’ordine d’arrivo con i primi dieci corridori.

ORDINE D’ARRIVO (PRIMI DIECI)

POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 41:22.250 2 33 B. BINDER +0.396 3 89 J. MARTIN +1.059 4 20 F. QUARTARARO +1.911 5 88 M. OLIVEIRA +7.122 6 36 J. MIR +7.735 7 10 L. MARINI +8.524 8 23 E. BASTIANINI +12.038 9 63 F. BAGNAIA +14.441 10 21 F. MORBIDELLI +14.676

LA STORICA RIMONTA DI BAGNAIA

La rimonta di Pecco Bagnaia possiede qualcosa di straordinario. Recuperare la bellezza di 105 punti su Quartararo in otto gare era impensabile. Il pensiero, dopo un’impresa simile, non può che andare al 2013. In quell’anno il romagnolo fece il suo debutto in Moto3. Dopo una serie di quattro gare difficili e sfortunate, lo presero da parte e gli fu detto che per l’anno successivo lo avrebbero fatto da parte. Per questo motivo, quella di Bagnaia in Spagna, è soprattutto la vittoria del lavoro, del sacrificio e del non mollare anche quando la situazione era molto buia. Pecco non molla mai, non ha mai mollato, nella vita così come in tutta la stagione. Un pilota italiano non vinceva un titolo dal 2009, anno dell’ultimo successo in carriera del ‘Dottore’ Valentino Rossi. Da allora ci sono state dieci vittorie spagnole, una australiana ed una francese ovvero l’ultima di Quartararo. Il Tricolore torna a sventolare: lo fa grazie al primo epico sigillo di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia.