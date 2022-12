“Avevo mille dubbi e gli ho detto: ‘Se non lo fai, puoi gareggiare?’ Mi ha detto di no, quindi è così, c’era la risposta. Gli ho detto: ‘Operati e poi vedi se riesci a gareggiare di nuovo'”. Comincia così il racconto che Alex Marquez fa sulle condizioni del fratello Marc, in un documentario di Dazn dedicato agli ultimi, tribolatissimi, anni del campione spagnolo in MotoGP. Come ha rivelato il fratello Alex, il numero 93 ha dovuto seriamente pensare al ritiro: “Non mi aveva mai parlato apertamente di un ritiro, ma un giorno ne ha parlato: ‘Cosa farò dopo le moto?’. Marc vuole essere legato a questo mondo. Vuole aiutare i giovani, come ha già fatto. Gli ho detto: ‘Non fare lo stupido, tra quattro giorni sarai in moto'”.