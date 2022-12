MotoGP, Agostini: “L’avversario principale di Bagnaia? Marquez. Ducati team da battere”

La leggenda del motociclismo Giacomo Agostini ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando della prossima stagione con un focus sulla Ducati: “Quest’anno era avanti a tutti e credo che anche nel 2023 sia il team da battere. Le avversarie devono prima raggiungerla e poi superarla; di contro, alla Ducati basterà non correre rischi. Inoltre, per me la coppia formata da Bagnaia e Bastianini è la più forte che ci sia. Certo, avere due galli non è semplice, ma il discorso è relativo. L’unico svantaggio del compagno forte è che non puoi lamentarti della competitività della moto“.

Agostini ha poi parlato di Bagnaia, fresco di titolo mondiale: “A mio avviso laurearsi campione non ti toglie alcun peso. Pecco guiderà come suo solito e punterà a confermarsi. Credo che il suo rivale numero uno sarà Marc Marquez, ma dipenderà dalla Honda. Occhio poi a Bastianini e Quartararo“. Infine, l’ex campione di MotoGP ha fatto un nome per la sorpresa del 2023: “Marco Bezzecchi. Sarà ancora più maturo dopo l’esperienza acquisita nell’ultima stagione“.