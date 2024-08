Vela, Medal Race skiff femminile con Bertuzzi-Germani oggi in tv, Olimpiadi Parigi 2024: canale e orario

Alle 12:13 di oggi, venerdì 2 agosto, è in programma la Medal Race dello skiff femminile (49er FX) alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al via le due azzurre Jana Germani e Giorgia Bertuzzi che hanno chiuso la prima fase della competizione al sesto posto, garantendosi così un posto in top 10 e nella finale. La coppia azzurra nelle ultime tre regate ha trovato prima un tredicesimo posto, poi due terze posizioni consecutive. Luci e ombre nelle dodici race preliminari per Bertuzzi-Germani, che hanno scartato un 17esimo posto. Per loro un totale di 108 e un punteggio netto di 91.

La matematica non le condanna per il podio, ma la concorrenza è agguerrita e servirà la gara perfetta per prendersi il bronzo. Anzi, potrebbe non bastare perché il destino non è nelle mani delle azzurre. I punti acquisiti nella medal race vengono raddoppiati e aggiunti al totale complessivo. Il punteggio nella medal race non può essere eliminato dal totale, anche se è il peggior piazzamento di tutte le race. In testa al momento le francesi Sarah Steyaert e Charline Picon, con un totale a 86 e un netto di 67. Dietro di loro le olandesi Odile Van Aanholt e Annette Duetz e le svedesi Vilma Bobeck e Rebecca Netzler, che hanno scartato l’ultimo 10° posto ma hanno vinto la decima e undicesima regata. Quarto posto per le norvegesi Helene Naess e Marie Roenningen (97-76), davanti alle tedesche Marla Bergmann e Hanna Wille (105-84). In finale anche Nuova Zelanda, Brasile, Australia e USA.

Ricordiamo che l’unica piattaforma a trasmettere in maniera integrale i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è Discovery+, accessibile previa sottoscrizione dell’abbonamento. Senza dimenticare i canali Eurosport, disponibili per gli abbonati su Sky e su Dazn. Più in generale ricordiamo inoltre che per le Olimpiadi di Parigi 2024 è prevista la possibilità di seguire alcune gare in chiaro grazie alla Rai, in televisione su Rai 2 e Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay. Sportface.it vi offrirà un live testuale con aggiornamenti in tempo reale.